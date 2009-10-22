Міжбанк відкрився зниженням долара

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зниженням котирувань – 8,2215/8,2510 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2826/0,2836, котирування з євро-гривні пішли вгору – 12,3195/12,3660. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4976/1,4978 (середа - 1,4955/1,4957).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з продажем на аукціоні валютної пари USD/UAH з ціною відсікання 8,0931 грн./дол.