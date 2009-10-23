Босс неаполітанської мафії затриманий після перестрілки з українцями

Один з ватажків неаполітанської злочинної організації "Каморра" Рафаелі Столдер (Raffaele Stolder) затриманий 22 жовтня під час бійки з вихідцями з України. Про це у четвер повідомило місцеве видання L`Unione Sarda.

Конфлікт між мафіозі і двома українцями - чоловіком і жінкою - стався в центрі Неаполя. За припущенням поліцейських, Столдер спробував пограбувати пару, що пересувалася на автомобілі марки "Мерседес", проте ті вчинили бандитові опір.

У результаті зав`язалася сутичка, в якій було застосовано вогнепальну зброю. Хто саме відкрив вогонь, поки не встановлено. Незабаром після цього на місце події прибув патруль, який затримав мафіозного боса.

Наразі Столдер, поранений під час зіткнення, залишається під охороною поліцейських в одній з місцевих лікарень. Також госпіталізована українка, яка одержала вогнепальне поранення в ногу.

Рафаелі Столдер давно був у полі зору поліції, а в 1992 році ввійшов до першої редакції списку найбільш розшукуваних злочинців Італії. Того ж року він був арештований і засуджений до в`язниці особливо суворого режиму. На волю мафіозі вийшов в 2007 році.

Лента.ру