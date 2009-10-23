Тігіпко про земельну реформу, корупцію, кризу і чорнозем

Претендент на пост Президента України Сергій ТІГІПКО переконаний, що в Україні назріла потреба проведення аграрної реформи, яка дасть змогу повернути нашій державі статус житниці Європи.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі С.ТІГІПКА.

“Приватний капітал рветься інвестувати в сільське господарство. Уряд і парламент повинні підтримати це бажання комплексною земельною реформою”, - сказав С.ТІГІПКО, коментуючи повідомлення про перше від початку кризи приватне розміщення акцій компанією Sintal Agriculture на Франкфуртській фондовій біржі. Компанія, що володіє сільськогосподарськими угіддями в Херсонській та Харківській областях, залучила на їх розвиток $13 млн.

«Незважаючи на кризу, ворожий інвестиційний клімат, некомпетентне держуправління й корупцію, бізнес вірить в українські чорноземи», – зазначив С.ТІГІПКО.

На його думку, щоб випадки розміщення акцій стали масовим явищем, аграрний бізнес повинен вийти з тіні й легалізуватися. “Зробити це дозволить земельна реформа, необхідність якої назріла давно”, - наголосив він. “Попри мораторій на продаж земель сільгосппризначення, тепер не менше 85% орних земель передано в приватну власність. Проблема в тому, що ринок цей неповноцінний і криміналізований”, – упевнений С.ТІГІПКО.