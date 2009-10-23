Лейтенант міліції збив на смерть перехожого і втік з місця ДТП

У Карлівці Полтавської області лейтенант міліції скоїв наїзд на 42-річного перехожого і зник з місця ДТП.

Про це повідомив начальник ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області Юрій СУЛАЄВ.

«Учора близько 7 ранку перехожі виявили біля дороги Полтава-Красноград труп місцевого жителя з тілесними ушкодженнями, характерними для дорожньо-транспортної пригоди. Було проведено пошуки автомобіля, який здійснив наїзд. З`ясувалося, що його збив лейтенант міліції на автомобілі ВАЗ-21099», - сказав Ю.СУЛАЄВ.

За його словами, вчора пізно увечері винного міліціонера було затримано.

Міліціонер є співробітником Карлівського райвідділу міліції, де служить на посаді експерта технічних засобів.

«Уже відомо, що офіцер за кермом був у тверезому стані. Зараз судмедекспертиза встановлює, чи був живий збитий міліціонером чоловік, після того, як винуватець аварії зник з місця ДТП. Ми здивовані такою поведінкою нашого колеги. Сьогодні матеріали щодо нього буде передано в прокуратуру для порушення кримінальної справи», - сказав Ю.СУЛАЄВ.