На завтра Україні обіцяють тепло

Завтра, 25 жовтня, в Україні очікується досить тепла погода з помірними опадами.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, в західних та північних областях часом невеликі дощі, вночі на Волині та Рівненщині помірні дощі, на решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в Україні тумани. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі становитиме 5-10° тепла, вдень 9-14°; в південній частині вночі 8-13°, вдень 13-18°, в Криму до 21°; на високогір`ї Карпат вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

у Києві та Київській області завтра часом невеликий дощ. Вночі та вранці туман. Температура вночі по області 5-10° тепла, вдень 9-14°; у Києві вночі 7-9°, вдень 10-12°.