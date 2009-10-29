Пам'ятник радянським воїнам розмалювали свастикою
19:16, 29 жовтня 2009Суспільство
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Повідомлення з Канева
У Каневі на Черкащині невідомі обмалювали нацистською свастикою стелу Героям Радянського Союзу, вхідні двері до Будинку-музею ветеранів, а також прикордонний стовп, установлений колишніми воїнами-прикордонниками в Афганському сквері міста.
Як повідомили УНІАН в Канівському міськвиконкомі, пошуком вандалів зараз займається міліція, за даним фактом порушено кримінальну справу.
Робітники комунальних служб вже ліквідували сліди діяльності зловмисників.
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