Свято в особі заступника Черновецького завітало в дитячий притулок (фоторепортаж)
16:01, 31 грудня 2006Суспільство
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Журавський вручив дітям подарунки
30 грудня заступник Київського міського голови Віталій Журавський відвідав дитячий притулок Служби у справах неповнолітніх Київської міськадміністрації і вручив дітям подарунки.
Вихованці старшої і молодшої групи дитячого притулку дивляться святковий концерт.
Віталій Журавський разом з дітьми прикрашає новорічну ялинку.
Вихователь дитячого притулку Служби у справах неповнолітніх КМДА Любов Чумаченко тримає на руках вихованців молодшої групи.
Фото Олександра Синиці
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