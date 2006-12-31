Свято в особі заступника Черновецького завітало в дитячий притулок (фоторепортаж)

Журавський вручив дітям подарунки

30 грудня заступник Київського міського голови Віталій Журавський відвідав дитячий притулок Служби у справах неповнолітніх Київської міськадміністрації і вручив дітям подарунки. Вихованці старшої і молодшої групи дитячого притулку дивляться святковий концерт. Віталій Журавський разом з дітьми прикрашає новорічну ялинку. Вихователь дитячого притулку Служби у справах неповнолітніх КМДА Любов Чумаченко тримає на руках вихованців молодшої групи. Фото Олександра Синиці

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