Свято в особі заступника Черновецького завітало в дитячий притулок (фоторепортаж)

16:01, 31 грудня 2006
Суспільство
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Журавський вручив дітям подарунки

30 грудня заступник Київського міського голови Віталій Журавський відвідав дитячий притулок Служби у справах неповнолітніх Київської міськадміністрації і вручив дітям подарунки.

Вихованці старшої і молодшої групи дитячого притулку дивляться святковий концерт.

Віталій Журавський разом з дітьми прикрашає новорічну ялинку.

Вихователь дитячого притулку Служби у справах неповнолітніх КМДА Любов Чумаченко тримає на руках вихованців молодшої групи.

Фото Олександра Синиці

 

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