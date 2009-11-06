Голова Асоціації інфекціоністів застерігає від вакцинації під час епідемії

Голова Асоціації інфекціоністів України, професор Тернопільського медичного університету Михайло АНДРЕЙЧИН застерігає, що під час епідемії щеплення робити недоцільно і навіть ризиковано.

Як зауважив він під час прес-конференції, у період епідемії є ризик, що на інфекцію, яка вже має місце в організмі в стані інкубації, може нашаруватися подразнення імунної системи, спричинене щепленням. “В результаті можливі небажані результати”, – сказав М.АНДРЕЙЧИН. Він також додав, що “на тлі зростання захворюваності на ГРВІ щеплення може дати більший відсоток реакції”. Тому, наголосив голова Асоціації інфекціоністів України, фахівці на час епідемії радять утриматися від щеплення.

Принагідно він зауважив, що інкубаційний період грипу триває від доби до 7 діб. Якщо людині роблять щеплення, то щоб виробився імунітет потрібно не менше 2 тижнів, хоча дехто, за його словами, допускає і 10 днів. “Відповідно якщо хтось гарантує людині, що найближчі 7 днів вона буде перебувати в умовах, в яких абсолютно виключається зараження, а потім дає ще 10 днів своєрідної ізоляції, яка виключає зараження, – тоді щепіть цих людей. Але підпишіться, дайте гарантії”, – наголосив М.АНДРЕЙЧИН.