Нафтогаз завершив переказ грошей за російський газ

НАК «Нафтогаз України» завершив процес переказу грошей за спожитий у жовтні російський газ.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив представник НАК «Нафтогаз України».

«Процес переказу грошей завершили», - сказав він.

При цьому в компанії не уточнили суму платежу за спожитий у жовтні російський газ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що «Нафтогаз України» розрахувався з «Газпромом» за газ, поставлений до України в жовтні цього року.

При цьому вона зазначила, що провести проплату було досить складно.

3 листопада, виступаючи в парламенті, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що "Нафтогаз" за спожитий у жовтні газ має перерахувати російському "Газпрому" 4 млрд. грн.

Довідка УНІАН. Згідно з контрактом від 19 січня 2009 р., НАК "Нафтогаз України" зобов`язаний щомісячно направляти ВАТ "Газпром" платежі за газ не пізніше 7 числа місяця, наступного за поставками. При першому ж неплатежі контракт між компаніями передбачає перехід на авансову систему розрахунків.

Досі Україна своєчасно і в повному обсягу розраховувалася з «Газпромом» за поставлений газ.