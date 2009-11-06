Епідемію грипу оголошено в Болгарії

В Болгарії оголошено загальнонаціональну епідемію грипу.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров`я оголосило загальнонаціональну епідемію грипу, оскільки рівень захворювання відповідає епідемічному порогу. В даний час на грип хворі 210 чоловік на 10 тисяч населення", - йдеться у заяві міністерства. (Населення Болгарії 7,64 млн. осіб, отже хворих більше 160 тисяч).

В зв`язку з цим всі школи в Болгарії будуть закриті з 9 по 14 листопада, міністерство також рекомендує місцевій владі відмовитися від проведення масових заходів.

Всі рішення про закриття на карантин шкіл, університетів, дитячих садів прийматимуться на регіональному рівні. Відкладаються планові операції й забороняються відвідування хворих в лікарнях.

Однак МОЗ не вважає за необхідне закривати театри, кінотеатри, ресторани та інші заклади.

Раніше сьогодні болгарська столиця Софія оголосила про перевищення епідемічного порогу по грипу.

Російські ЗМІ поширили повідомлення про епідемію "свинячого грипу", але в заяві болгарського міністерства A/H1N1 не згадується.