Ющенко дав прикордонникам право дізнання
23:07, 06 листопада 2009Суспільство
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Підписано Указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав закон “Про внесення зміни до статті 101 Кримінально-процесуального кодексу України”.
Текст документу обнародуваний на офіційному сайті глави держави.
Закон набирає чинності з дня його опублікування.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України ухвалила ці зміни до КПК 21 жовтня.
Законом передбачено, що прикордонна служба визначається як орган дізнання у справах про незаконне переправлення осіб через державний кордон та у справах про використання завідомо підроблених документів при перетинанні державного кордону.
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