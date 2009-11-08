Грип забрав життя 144 українців

В Україні протягом останньої доби від грипу і ГРВІ померли 9 людей. За даними на 7 листопада включно, загальна кількість померлих з початку епідемії досягла 144 осіб. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров`я.

Всього відмічено 936 тис. випадків захворювання від початку епідемії. Майже 66 тисяч захворіли протягом 7 листопада. 4478 осіб госпіталізовано за добу (всього з початку епідемії - майже 45 тисяч), в реанімації нині 345 осіб.

Епідемія зафіксована в 16 регіонах.