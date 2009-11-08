Помер Ігор Старигін

Відомий актор, заслужений артист Росії Ігор Старигін помер на 64-му році життя після тяжкої хвороби, повідомив РІА "Новости" режисер "Трьох мушкетерів" Георгій Юнгвальд-Хількевич.

"Країна і величезна кількість глядачів, які любили Ігоря, по-справжньому посиротіли. Я впевнений, що в країні немає людини, яка б не стала страждати, почувши цю жахливу новину. Він був наймолодшим, найкрасивішим і найвитонченішим з усіх моїх мушкетерів", - сказав Юнгвальд-Хількевич.

Старигін з 20 вересня після інсульту був госпіталізований.

Ігор Старигін відомий за роллю Араміса в "Д’Артаньяні та трьох мушкетерах" і ще 40 фільмах, серед яких "Доживемо до понеділка", "Адьютант його превосходительства", "Під дахами Монмартра", "Червоне і чорне", "Вперше заміжем", "Державний кордон", "Змієлов".