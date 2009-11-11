За добу на Закарпатті захворіли 57 медиків

За добу на Закарпатті захворіло 57 медиків.

Про це повідомили в управлінні інформації та зв’язків із громадськістю Закарпатської облдержадміністрації.

Як йдеться у повідомленні, станом на 10 листопада 2009 року кількість хворих на грип та ГРВІ в Закарпатській області становить 2868 осіб. Серед недужих 1776 дорослих та 1092 дітей. Крім того, 25 хворих вагітних та породіль.

Загалом від початку епідемії в Закарпатті зафіксовано 36 207 хворих на грип та ГРВІ.

Також наразі госпіталізовано 200 хворих, з них 92 дітей. У відділеннях реанімації перебуває 2 особи. Від початку епідемії в стаціонарах області проліковано 2013 закарпатців.

За даними управління інформації, хворіють і медики. За останню добу на грип та ГРВІ занедужало 57 медпрацівників, з них госпіталізовано семеро. Загалом від початку епідемії захворіли 488 медпрацівників, 46 з них були госпіталізовані.