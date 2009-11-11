Грип організував солдатам достроковий дембель

Звільнення в запас військовослужбовців Збройних сил України в рамках осінньої призовної кампанії через епідемію грипу завершено раніше.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, на виконання рішення тимчасово виконуючого обов’язки міністра оборони України Валерія ІВАЩЕНКА у зв’язку зі складною епідемічною ситуацією в державі звільнення у запас військовослужбовців, які вислужили встановлені строки служби, було здійснено раніше визначеного строку – до 6 листопада (планувалося до кінця поточного місяця).

За даними Головного управління особового складу Генерального штабу Збройних сил України, на сьогодні вже майже 100% таких військовослужбовців строкової служби звільнено у запас.

Водночас поки що незвільненими залишаються близько 0,5% військовослужбовців строкової служби, які перебувають на лікуванні у військових медичних закладах. Їх буде звільнено у запас одразу після одужання та виписки з військово-лікувальних закладів, заявляють в Міноборони.