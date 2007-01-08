На Волині згорів храм 1845 року забудови
11:09, 08 січня 2007Суспільство
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Повідомлення МНС
7 січня у с. Волошки Ковельського району Волиніської області в будівлі Миколаївського храму Московського патріархату (1845 року забудови) виникла пожежа, яка повністю знищила храм.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Волинській області.
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