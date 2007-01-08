На Волині згорів храм 1845 року забудови

7 січня у с. Волошки Ковельського району Волиніської області в будівлі Миколаївського храму Московського патріархату (1845 року забудови) виникла пожежа, яка повністю знищила храм.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюються.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Волинській області.