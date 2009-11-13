Рішення про зниження рейтингу України може виявитися передчасним

Рішення міжнародного рейтингового агентства Fitch Ratings з приводу зниження рейтингу України може виявитися передчасним.

Так прокоментував УНІАН рішення агентства економіст інвестиційної компанії Concorde Capital Микита МИХАЙЛІЧЕНКО.

"Наскільки виконуватиметься новий закон про підвищення соцстандартів, стане зрозуміло найближчим часом", - зазначив він. М.МИХАЙЛІЧЕНКО також додав, що поки що прийнято поправки до бюджету лише щодо збільшення пенсійних витрат на 0,8 млрд. грн. у 2009 році.

"Ситуація ж навколо бюджету-2010 залишається неясною і може стати предметом додаткових переговорів і взаємних поступок між Кабміном і МВФ", - вважає економіст.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада агентство Fitch Ratings знизило довгострокові рейтинги дефолта емітента («РДЕ») України в іноземній і національній валюті з рівня «B» до «B-». Прогноз за рейтингами – «негативний».

В агентстві зазначили, що в останні два тижні парламент України прийняв новий закон, що збільшує мінімальний розмір заробітної плати і пенсій, і Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмовився накласти на закон вето, як того просив МВФ. Крім того, уряд подав до парламенту проект бюджету на 2010 р. з дефіцитом 8% ВВП. При цьому, згідно із зобов`язаннями за програмою МВФ, дефіцит бюджету має бути 4%.