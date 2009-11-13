Глава МВФ виключив повторну рецесію в США

Директор-розпорядник МВФ Домінік СТРОСС-КАН виключив варіант повторної рецесії в США навіть після того, як основна частина пакета стимулювання економіки буде вичерпана. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на AFP.

"Деякий ризик існує, але я не вірю, що це знову відбудеться", - заявив він на саміті міністрів фінансів країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону в Сінгапурі. Він додав, що вся світова економіка зараз перебуває на "поворотній точці". Економічне зростання в світі в 2010-2011 рр., за словами Д.СТРОСС-КАНА, буде нижче, ніж у докризові часи.

Найцікавіше, що всього лише місяць томуД.СТРОСС-КАН допустив можливість "подвійної рецесії", хоча й обмовився, що це не основний прогнозний сценарій.

Економіка США почала скорочуватися з третього кварталу 2008 року через глобальну фінансову кризу, що привела до різкого зниження обсягів кредитування. Падіння ВВП США в четвертому кварталі 2008 року стало рекордним за останні 50 років. У третьому кварталі 2009 року американська економіка зуміла вийти з рецесії.

Для боротьби з кризою в реальному секторі адміністрація і Конгрес США прийняли програму економічного стимулювання загальним обсягом у 787 мільярдів доларів. У 2009 році буде витрачена близько чверті від усієї суми, а основні витрати очікуються наступного року.