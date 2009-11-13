Прямі інвестиції в Україну знизилися більш ніж удвічі

У січні-вересні 2009 року іноземні інвестори спрямували в економіку України 3 млрд. 948,3 млн. дол. прямих інвестицій, що більш ніж удвічі менше від показника аналогічного періоду 2008 року.

Про це повідомляється на сайті Державного комітету статистики України.

Згідно з повідомленням, у цілому приріст загального обсягу іноземного капіталу в економіці країни, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, становив 2 млрд. 972,1 млн. дол., що становить 36,8% від рівня аналогічного періоду минулого року.

За даними Держкомстату, приріст іноземного капіталу в звітному періоді спостерігався на підприємствах, які здійснюють фінансову діяльність, – на 951,4 млн. дол., операції з нерухомістю, орендою, інжиніринг і надання послуг підприємцям – на 318 млн. дол., торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів, предметів особистого споживання – на 394,8 млн. дол., а також на підприємствах промисловості – на 817,7 млн. дол., зокрема переробної – на 759,8 млн. дол. Серед галузей переробної промисловості найбільше зросли обсяги прямих іноземних інвестицій у хімічну і нафтохімічну промисловість – на 231 млн. дол. і у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів – на 150,1 млн. дол.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, спрямованих в Україну, на 1 жовтня 2009 року становив 38 млрд. 591,6 млн. дол., що на 8,3% більше за обсяг інвестицій на початок 2009 року, і з розрахунку на одну особу становить 837,5 дол.

Сума кредитів і позик, одержаних підприємствами України від прямих інвесторів, на 1 жовтня 2009 року становила 6 млрд. 337,7 млн. дол. Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій, враховуючи позиковий капітал, на 1 жовтня 2009 року становив 44 млрд. 929,3 млн. дол.

У січні-вересні 2009 року з України в економіки інших країн світу спрямовано 32,2 млн. дол. прямих інвестицій. Інвестування здійснювалося переважно у вигляді грошових внесків. Інвестиції з України здійснені у 51 країну світу, основна їх частка направлена на Кіпр (93,2%).

Обсяг прямих інвестицій з України в економіку країн світу, з урахуванням його переоцінки, втрат і курсової різниці, на 1 жовтня 2009 року становив 6 млрд. 191,2 млн. дол.

Сума кредитів і позик, наданих українськими підприємствами, на 1 жовтня 2009 року становила 123,4 млн. дол. Загальний обсяг прямих інвестицій в економіки інших країн світу, враховуючи позиковий капітал, становив 6 млрд. 314,6 млн. дол.