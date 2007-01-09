Презентація першої у західному регіоні Клініки краси

9 січня 14-00 в Будинку вчених відбудеться презентація для представників рівненських та волинських засобів масової інформації, на якій будуть представлені унікальні та ефективні послуги кваліфікованих лікарів-косметологів першої у західному регіоні Клініки краси, яка віднедавна відкрита на базі Центру естетичної медицини і здоров’я «Медлайф-Рівне». Клініка почала роботу у грудні минулого року, та навіть за такий короткий термін достатня кількість клієнтів вже може нині подякувати майстрам Її Величності Краси.

Учасники прес-конференції:

Володимир СУХОМЛИНОВ – головний лікар, косметолог,

Роман КОССАК – лікар-травматолог, вертебролог,

Ігор ГОЛОД – представник ТОВ «Медлайф»

Телефон: 8-067-905-22-20