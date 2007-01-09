Презентація першої у західному регіоні Клініки краси
9 січня 14-00 в Будинку вчених відбудеться презентація для представників рівненських та волинських засобів масової інформації, на якій будуть представлені унікальні та ефективні послуги кваліфікованих лікарів-косметологів першої у західному регіоні Клініки краси, яка віднедавна відкрита на базі Центру естетичної медицини і здоров’я «Медлайф-Рівне». Клініка почала роботу у грудні минулого року, та навіть за такий короткий термін достатня кількість клієнтів вже може нині подякувати майстрам Її Величності Краси.
Учасники прес-конференції:
Володимир СУХОМЛИНОВ – головний лікар, косметолог,
Роман КОССАК – лікар-травматолог, вертебролог,
Ігор ГОЛОД – представник ТОВ «Медлайф»
Телефон: 8-067-905-22-20