З Ізраїлю привезли 1 млн. марлевих масок для Полтави

В аеропорт «Бориспіль» (Київ) з Ізраїлю прибули 1 млн. марлевих пов`язок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови Полтавської ОДА Андрій БАРАНОВ, який займався оформленням митних документів і питанням транспортування пов`язок.

За його словами, договір про постачання масок був укладений між підприємством в Ізраїлі і Полтавською обласною державною адміністрацією.

«З цього мільйона 150 тис. штук - двошарові маски та інші - 850 тис. пов`язок - багаторазового використання. Зараз Міністерство охорони здоров`я проводить санітарно-гігієнічну експертизу щодо якості цих марлевих пов`язок» - сказав А.БАРАНОВ.

Як повідомлялося, у зв`язку з тим, що в аптеках Полтавської області через загрозу епідемії грипу жителі розкупили марлеві пов`язки, їх дефіцит влада області вирішила заповнити закупками в Ізраїлі.

Маски реалізовуватимуться через аптечну мережу.

Ціна на захисні маски, які завозяться з Ізраїлю, не перевищать гранично допустиму ціну, встановлену Кабміном.