Одне щеплення проти грипу A/H1N1 коштуватиме близько 10 доларів

Одне щеплення проти нового пандемічного вірусу грипу A/H1N1, котрий вперше з’явився у світі в квітні цього року, для Польщі може обійтися близько 10 доларів.

Як свідчить рапорт порталу money.pl, текстом якого володіє УНІАН, польський уряд розглядає можливість закупівлі 3,7 млн. доз вакцин проти цього вірусу, на який від його моменту появи в країні захворіло понад 200 людей.

Вартість ціни для Польщі визначена на основі даних виробників та коштів на закупівлю щеплень урядами інших держав.

Згідно з дослідженням, польський уряд - який заявляє про готовність закупити вакцини після підтвердження їх безпечності - планує закупити 3,7 млн. доз та в першу чергу провести щеплення 2,4 млн. осіб, що входять в „групи ризику” захворювання.

Зокрема, мова йде про медиків, дітей, вагітних жінок, хворих на хронічні хвороби та працівників певних державних органів, серед яких, наприклад, прикордонники.

Money.pl відзначив, що набагато дорожче за щеплення коштує лабораторне дослідження, в результаті якого медики можуть підтвердити, чи хворий дійсно має вірус нового грипу A/H1N1.

За даними рапорту, один тест обходиться від 70 до 110 доларів за нинішнім курсом 2,8 злотих за долар.

Портал також відзначив, що польський уряд в резервах має близько 100 тисяч штук протигрипозних препаратів, яких не вистачить у випадку епідемії грипу на кшталт, як в Україні, й решта ліків поляки будуть змушені закуповувати за власний кошт.

За оцінками порталу, кожному хворому довелося би закупити ліків на суму майже 45 доларів.

Money.pl зауважив, що найсильніший сьогодні на ринку препарат проти грипу „Таміфлю”, - котрий, однак, нещодавно був виведений з аптечного обігу, аби люди не використовували його для профілактики - коштує у Польщі понад 40 доларів.

Довідка УНІАН. Польські власті вважають набагато безпечнішим за новий вірус A/H1N1 звичайний сезонний грип, на який з 2006 по 2008 рік щорічно хворіло від близько 230 до понад 380 тисяч людей.

З початку поточного року до 22 жовтня на грип захворіло 550 тисяч.

Водночас у цьому році лише 5% громадян 38-мільйонної Польщі зробили щеплення проти вірусу сезонного грипу.