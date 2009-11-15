При одержанні хабара затримано співробітника ДАІ
15:42, 15 листопада 2009Суспільство
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За відмову від порушення справи
Працівниками прокуратури Київської області спільно із співробітниками ГУ СБУ в м. Києві та Київській області при одержанні 1,5 тис.дол. хабара затримано працівника Броварського районного відділу ДАІ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що співробітник ДАІ вимагав та одержав гроші у мешканця смт. Згурівка за прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом дорожньо-транспортної пригоди за його участю.
Стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.
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