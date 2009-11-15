При одержанні хабара затримано співробітника ДАІ

Працівниками прокуратури Київської області спільно із співробітниками ГУ СБУ в м. Києві та Київській області при одержанні 1,5 тис.дол. хабара затримано працівника Броварського районного відділу ДАІ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Київської області, встановлено, що співробітник ДАІ вимагав та одержав гроші у мешканця смт. Згурівка за прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом дорожньо-транспортної пригоди за його участю.

Стосовно хабарника порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.