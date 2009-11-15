Таємницю сповіді слід унормувати для суду

У Верховній Раді України зареєстровано проект закону про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України (щодо дотримання таємниці сповіді).

Автор законопроекту народний депутат Володимир МАРУЩЕНКО з фракції НУ-НС.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту закону, законопроект розроблено з метою посилення захисту прав громадян, забезпечення дотримання священнослужителями таємниці сповіді, усунення недоліків, що існують у сфері правової регламентації прав учасників кримінального процесу.

Проектом пропонується внести зміни до частини 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України, визначивши у пункті 1, що адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійсненні професійної діяльності, якщо вони у письмовій формі не звільнені від обов`язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості.

Також, пропонується доповнити частину 1 статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України пунктом 6, у якому визначити, що священнослужителі не можуть бути допитані в якості свідків з приводу відомостей, отриманих ними під час сповіді.