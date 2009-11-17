У Севастополі поновлять роботу школи і дитячі садки

У Севастополі з наступного понеділка в повному обсягу поновиться навчальний процес у всіх навчальних, позашкільних і дитячих дошкільних установах міста, припинений на три тижні з метою попередити розвиток епідситуації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив начальник управління освіти і науки міської держадміністрації Микола ЧЕРБАДЖІ на апаратній нараді в міськдержадміністрації.

Як повідомив на нараді начальник управління охорони здоров`я міськдержадміністрації Віктор ПОЛОГОВ, в місті «рівень захворюваності знизився до позначки 54,3 випадки на 10 тисяч населення. Таким чином, ми вийшли на середній рівень сезонної захворюваності минулих років». За словами В.ПОЛОГОВА, «серйозних випадків захворювань на грип немає», разом з тим, він констатував, що в ніч з суботи на неділю в місті «від пневмонії, викликаної звичайним грипом В, помер чоловік», який, за його інформацією, «захворів ще 3 листопада, але до 8 листопада нічого не робив, лікування не було; 8-го він був госпіталізований, коли вже пішла дихальна недостатність. На жаль, врятувати хворого не вдалося».

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН на нараді зазначив: «ажіотаж в країні спадає, але вакцинацією треба займатися. У Севастополі пік захворюваності припадає на кінець січня - початок лютого. Хочемо ми цього, чи ні - грип буде. Не «свинячий», так звичайний, який приходить до нас щороку». За словами голови виконавчої влади міста, «1300 чоловік у нас щеплено, це медперсонал, будинок дитини, геріатричний інтернат. До міста має надійти ще одна велика партія вакцини. Продовжуватимемо щеплення».