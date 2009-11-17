У Києві чоловік у масці і з сокирою пограбував банк

Сьогодні вранці в Києві на вул. Фрунзе було пограбовано відділення “Індекс-Банку”.

Як повідомили УНІАН у столичній міліції, приблизно о 10.00 до фінансової установи зайшов невідомий в медичній масці. За допомогою невеликої сокири він розбив скло каси, перестрибнув через огорожу і вкрав з робочого місця касира, за попередніми даними, приблизно 100 тис. грн. Після цього зник, кинувши на місці події знаряддя злочину.

Як зазначив співрозмовник агентства, на момент пограбування в банківському відділенні було лише кілька жінок-співробітниць. Фізичної охорони не було, лише камера спостереження.

Водночас працівники відділення за допомогою так званої «тривожної кнопки» викликали охоронців приватної фірми, але вони прибули на місце пригоди запізно.

Наразі особа нападника встановлюється.