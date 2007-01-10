У Львові розстріляли кримінального авторитета Рокеро

Сьогодні близько 16-ї години у центральній частини Львова - на проспекті В’ячеслава Чорновола - невідомі розстріляли пасажира автомобіля «Мерседес».

Як повідомив УНІАН виконуючий обов’язки начальника Центру громадських зв’язків МВС України у Львівській області Денис ХАРЧУК, невідомі особи на автомобілі “Жигулі” 9-ої моделі під’їхали до “Мерседесу” і впритул розстріляли його пасажира з пістолета невстановленого зразка. За кермом “Мерседесу” була жінка, ким вона доводиться загиблому, зараз з’ясовується.

Як повідомило УНІАН джерело у правоохоронних органах, підтвердилася інформація про те, що розстріляним є відомий кримінальний авторитет Микола ЛОЗИНСЬКИЙ, більше відомий на псевдо «Рокеро».

На місці злочину знайдено 9 відстріляних гільз. Як одну з версій правоохоронці називають ймовірність кримінальних разбірок з метою перерозподілу сфери кримінального впливу у Львові.