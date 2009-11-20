Путін: Газпром і Нафтогаз домовляться про нові обсяги газу

ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» уточнюють обсяг газу, необхідний Україні у 2010 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр РФ Володимир ПУТІН на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції в Ялті.

Він підкреслив, що Росія має намір прислухатися до побажання української сторони і скоротити обсяги постачання газу для уникнення недобору газу і, як наслідок, незастосування штрафних санкцій.

«Що зробити для того, щоб ці санкції не генерувалися наступного року? Ми ухвалили сьогодні рішення, незважаючи на раніше досягнуті домовленості про обсяги закупівлі газу Україною, «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» домовляться про нові обсяги і узгодять ці постачання. Не буде зайвого обсягу, який Україна хоче законтрактувати, не буде й санкцій – це дуже просте рішення. І прийнятне для всіх, без жодного збитку для підписаних раніше контрактів», - сказав В.ПУТІН.

Як повідомляв УНІАН, згідно з контрактом між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» у 2009 році передбачалася закупівля газу в обсязі 40 млрд. куб. м.

У вересні перший заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО повідомив, що цього року НАК через кризу придбає у «Газпрому» близько 32 млрд. куб. м газу. Наступного року, за словами І.ДІДЕНКА, Україна має намір запросити «33,75 млрд. кубометрів із тим, щоб мати можливість, у разі продовження кризи, використати 27 млрд.».

6 листопада Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключив, що Україні можуть пред`явити штрафні санкції в розмірі понад 7,8 млрд. американських доларів за недобір російського газу. За даними представника Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдана СОКОЛОВСЬКОГО, за 10 місяців недобір Україною російського газу склав 12 млрд. куб. м, за що зберігається загроза штрафних санкцій на суму майже 8 млрд. дол.

В.ПУТІН за підсумками переговорів з Ю.ТИМОШЕНКО заявив, що Російська Федерація не пред`являтиме Україні штрафних санкцій за недобір російського газу.