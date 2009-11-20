Тимошенко пропонує обмінятися пакетами авіакорпорацій

Прем`єр-міністр Росії Володимир ПУТІН вважає корисним об`єднання зусиль РФ і України у галузі авіабудування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на спільній з прем`єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО прес-конференції в Ялті.

«У будь-якому випадку об`єднання зусиль у такій найважливішій і високотехнологічній сфері, без жодного сумніву, піде на користь», - сказав глава російського уряду.

Він повідомив, що Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала обмінятися «міноритарними пакетами, створеної корпорації і нашого акціонерного товариства ОАК – Об`єднана авіабудівна корпорація Росії». «Ми вважаємо і я думаю, що це можливо», - сказав В.ПУТІН.

Разом із тим він зазначив, що Україна і Росія повинні домовлятися про принципи такого обміну.

В.ПУТІН заявив, що за попередніми даними, вартість ОАК оцінюється в 3 млрд. доларів. Він також зазначив, що є певні відносини Об`єднаної авіабудівної корпорації Росії з Європейським агентством. «Там теж вибудовується достатньо непогана можливість взаємодії», - сказав прем`єр Росії. У зв`язку із цим він зазначив: «Потрібно оцінювати внески з двох сторін, навіть якщо вони міноритарні».

«У цілому мені здається, що цей рух у правильному напрямі створить добру базу для того, щоб проектувати і будувати літаки, і головне, просувати їх на ринок власних стан (України і Росії), і на ринки третіх країн», - заявив російський прем`єр, кажучи про пропозицію Ю.ТИМОШЕНКО. Він повідомив, що вже дав доручення своєму першому заступнику проробити цю пропозицію.

«Я вважаю, що це хороша пропозиція», - сказав В.ПУТІН.