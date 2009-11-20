"Спрут" від‘єднає боржників від каналізації

04:40, 20 листопада 2009
Суспільство
1597 0

Повідомлення зі Львова

У Львові впродовж двох днів фахівці «Полтававодоканалу» за допомогою приладу «Спрут» від‘єднають від каналізації щонайменше 100 помешкань львів‘ян-боржників.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю Комунального підприємства «Львівводоканал».

Як зазначається у повідомленні, найбільше квартир-боржників у Львові виявилося у Шевченківському та Залізничному районах Львова.

«Полтавчани також під’єднають до каналізації 9 квартир, які за борги були від‘єднанні від каналізації ще у липні», - повідомили у «Львівводоканалі».

Як поінформував УНІАН начальник служби збуту послуг цього підприємства Олег КАПКО, впродовж 2008-2009 років у Львові відбулося 7 кампаній з примусового відімкнення боржників від каналізації фахівцями «Полтававодоканалу». За цей період було від’єднано від каналізації більше 750 помешкань неплатників, загальна сума боргу яких перевищувала 1,4 млн. грн.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter