"Спрут" від‘єднає боржників від каналізації

У Львові впродовж двох днів фахівці «Полтававодоканалу» за допомогою приладу «Спрут» від‘єднають від каналізації щонайменше 100 помешкань львів‘ян-боржників.

Про це повідомили УНІАН у відділі зв‘язків з громадськістю Комунального підприємства «Львівводоканал».

Як зазначається у повідомленні, найбільше квартир-боржників у Львові виявилося у Шевченківському та Залізничному районах Львова.

«Полтавчани також під’єднають до каналізації 9 квартир, які за борги були від‘єднанні від каналізації ще у липні», - повідомили у «Львівводоканалі».

Як поінформував УНІАН начальник служби збуту послуг цього підприємства Олег КАПКО, впродовж 2008-2009 років у Львові відбулося 7 кампаній з примусового відімкнення боржників від каналізації фахівцями «Полтававодоканалу». За цей період було від’єднано від каналізації більше 750 помешкань неплатників, загальна сума боргу яких перевищувала 1,4 млн. грн.