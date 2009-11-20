У Запорізькій області борги із зарплати - понад 65 мільйонів
17:38, 20 листопада 2009Суспільство
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Дані облдержадміністрації
У Запорізькій області заборгованість з виплати зарплат становить понад 65 млн. грн. і поступово, хоча й потроху, скорочується.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізької облдержадміністрації, "згідно зі статистичними даними, впродовж жовтня загальна сума заборгованості на підприємствах усіх форм власності скоротилася на 340 тис. грн. - 65,3 млн. грн."
Загальна кількість людей, які своєчасно не одержують зарплату, скоротилася на 4,4% - до 15,4 тис. чоловік.
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