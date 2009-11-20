Активне відновлення економіки поки що не розпочалося

Показники всіх секторів економіки за жовтень поточного року свідчать про те, що в жодному з них поки не розпочалося активне відновлення.

Про це йдеться у щоденному огляді фінансових ринків ING Bank Ukraine, переданому агентству УНІАН.

«Динаміка свідчить скоріше про стабілізацію, ніж про стійке зростання, на тлі незначного пожвавлення попиту, здебільшого, на світовому ринку сталі. Водночас ми не бачимо жодних ознак, що доводять, що таке відновлення продовжиться, як мінімум, у середньостроковій перспективі», - йдеться у повідомленні.

Експерти вважають, що зниження цін на сталь у жовтні, зростання пропозиції сталі з боку китайських виробників і досить обмежене внутрішнє споживання можуть обмежити здатність металургії, а також економіки у цілому, до швидкого відновлення.

ING Bank Ukraine не змінив свій прогноз щодо падіння ВВП за підсумками 2009 р. на рівні 14,6% і зростання ВВП у 2010 році на рівні 0,7% в річному численні. Передбачається, що відновлення економіки розпочнеться з середини наступного року, після завершення президентських виборів і відновлення стабільного попиту на сталь на світовому ринку.

Як повідомляв УНІАН, за даними Нацбанку України, у жовтні п.р. падіння виробництва базових галузей економіки України збільшилося до «мінус» 14,3% у річному численні, порівняно з «мінус» 10,1% у вересні п.р. За 10 місяців п.р. падіння сповільнилося до «мінус» 23,4% порівняно з показником за січень-жовтень 2008 р. (за 9 місяців – «мінус» 24,1%).

Падіння валового внутрішнього продукту України в I, II і III кварталах поточного року проти аналогічних періодів 2008 року становило 15,9%, 17,8% і 20,3%, відповідно.