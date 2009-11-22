Рукавичка Джексона пішла з молотка за 350 тисяч доларів

Діамантову рукавичку Майкла Джексона продали на аукціоні за 350 тисяч доларів.

Саме цей аксесуар був на лівій руці короля поп-музики під час першого виконання його легендарної "місячної ходи" в 1983-му році. Потім Джексон подарував рукавичку учасникові музичної групи Commodores, який і виставив її на аукціон. Стартова ціна під час торгів була перевищена в 35 разів.

Эхо Москвы