Рукавичка Джексона пішла з молотка за 350 тисяч доларів
11:55, 22 листопада 2009Суспільство
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Стартову ціну перевищили у 35 разів
Діамантову рукавичку Майкла Джексона продали на аукціоні за 350 тисяч доларів.
Саме цей аксесуар був на лівій руці короля поп-музики під час першого виконання його легендарної "місячної ходи" в 1983-му році. Потім Джексон подарував рукавичку учасникові музичної групи Commodores, який і виставив її на аукціон. Стартова ціна під час торгів була перевищена в 35 разів.
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