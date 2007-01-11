У Керчі міліція затримала педофіла, який займає серйозну посаду

У Керчі в ході оперативно-профілактичної операції співробітники міліції затримали 69-річного чоловіка, який вступав у статеві стосунки зі школярками 8 і 11 років.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК, затриманий чоловік, який посідає серйозну посаду на одному з великих підприємств Керчі, не став відрікатися від своєї пристрасті до малолітніх дівчаток.

"Зі свідчень затриманого виходить, що він познайомився з ними на вулиці восени, і що дівчатка самі запропонували йому сексуальні утіхи, від яких він просто не міг відмовитися, - повідомляє ЦГЗ. - Дідусь усаджував їх в свою респектабельну іномарку і не раз катався з дівчатками за місто і в свій гараж, де й відбувалося сексуальне спілкування".

За інформацією міліції, педофіл платив дітям за сексуальні послуги до 30 гривень на день.

При подальшій розробці оперативники встановили, що дві постраждалі дитини це, можливо, не всі жертви підстаркуватого педофіла. Проводиться розслідування.