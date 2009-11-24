Україна і Росія готові підписати контракт щодо ядерного палива

Довгостроковий контракт між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» (Російська Федерація) на постачання свіжого ядерного палива для українських АЕС після 2010 року буде підписано в першому кварталі наступного року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ході гарячої лінії в Кабінеті міністрів повідомив міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН, пославшись на відповідні домовленості, досягнуті на урядовому рівні між українською та російською сторонами.

«Згідно з домовленостями, ми плануємо вийти на підписання договору не пізніше першого кварталу», - сказав він. Додавши при цьому, що на даному етапі всі основні параметри документа узгоджено. «Є взаємна зацікавленість, і я не бачу причин для непідписання цього контракту», - сказав Ю.ПРОДАН.

Нагадаємо, що раніше в ході квітневого засідання українсько-російської міжурядової комісії з торговельно-економічної співпраці підписання довгострокового контракту між НАЕК «Енергоатом» і ВАТ «ТВЕЛ» передбачалося здійснити до 15 липня поточного року. Термін дії нинішнього контракту закінчується в кінці 2010 року.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня джерело в «Росатомі» повідомило УНІАН, що контракт між ВАТ «ТВЕЛ» і НАК «Енергоатом» про постачання ядерного палива на українські АЕС планується підписати на засіданні Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії в Ялті 19 листопада.

20 листопада на спільній з головою уряду РФ Володимиром ПУТІНИМ прес-конференції за підсумками двосторонніх переговорів у Ялті прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила, що між профільними міністерствами України та Росії відпрацьовано стратегічний контракт про співпрацю у сфері ядерної енергетики до 2020 року.

На даний момент монопольним постачальником ядерного палива на українські АЕС є російська корпорація «ТВЕЛ».