НБУ пояснює, чому скоротився попит на валюту

З початку листопада спостерігається зменшення планових платежів за зовнішньою заборгованістю приватним сектором, що сприяло зменшенню попиту на іноземну валюту й зростанню обсягів її пропозиції на міжбанківському валютному ринку з одночасним зміцненням гривні.

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у даних умовах Нацбанк мав можливість не лише понизити обсяги своїх негативних валютних інтервенцій, але навіть купувати іноземну валюту, збільшуючи обсяг міжнародних резервів.

За даними НБУ, гривня на міжбанківському ринку з початку місяця зміцнилася щодо долара США на 1,4%, а її середньозважений курс 26 листопада 2009 виявився нижчим офіційного, встановленого Нацбанком, - 7,9712 грн./дол. проти 7,9810 грн./дол.

Також повідомляється, що на готівковому ринку курс гривні за операціями продажу доларів США з початку листопада зміцнився на 0,55%, - до 8,1121 грн./дол.

Нацбанк продовжує регулярне проведення цільових аукціонів для задоволення потреб клієнтів банків - фізичних осіб для погашення ними заборгованості за валютними кредитами. З початку листопада було проведено вісім таких аукціонів, на яких продано майже 91 млн. дол., 2,6 млн. швейцарських франків і 0,3 млн. євро.

Офіційний курс гривні до долара США з початку місяця зміцнився на 0,24%, до 7,9810 грн./дол., до євро - знизився на 1,67%, до 12,0282 грн./євро, а щодо російського рубля - знизився на 1,38%, до 2,7640 грн./10 рублів.