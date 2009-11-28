В Україні оголошено Національну хвилину мовчання
16:00, 28 листопада 2009Суспільство
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Розпочнеться акція «Запали свічку»
В Україні оголошено Національну хвилину мовчання на вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
Як передає кореспондент УНІАН, після хвилини мовчання розпочнеться Всеукраїнська акція «Запали свічку».
Як відомо, сьогодні на території Державного музею «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в Україні» за участю Віктора ЮЩЕНКА відбулись меморіальні заходи з вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.
В заходах взяли участь прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, секретар Київради Олесь ДОВГИЙ та інші високопосадовці, інтелігенція, представники регіонів, свідки Голодомору. На скорботних заходах була присутня родина глави держави.
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