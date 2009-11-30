Міжбанківський долар падає

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,0215/8,0410, на 12:00 ціни знизилися до 8,0025/8,0125 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями - 0,2750/0,2758, а на 12:00 ціни впали - 0,2743/0,2750. У Росії курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 29,1299 (-0,5201).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,5020/1,5022, змінюючись в досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 12,0555/12,0880, на 12:00 ціни пішли вниз - 12,0270/12,0485.