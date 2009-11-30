Вихід з кризи Королевська бачить у наданні держгарантій для бізнесу

В Україні необхідно розробити і запровадити окрему державну програму гарантій для соціально відповідального бізнесу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу заявила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

За її словами, в цій програмі мають бути передбачені зобов`язання і права сторін. Вона також зазначила, що на сьогодні в Україні вже працюють кілька проектів з такими програмами.

Н.КОРОЛЕВСЬКА зазначила, що комітет сьогодні вибудовує концепцію соціально розвиненого бізнесу в Україні, зокрема ця концепція передбачає розробку необхідних критеріїв, за якими оцінюватиметься діяльність підприємств.

На думку Н.КОРОЛЕВСЬКОЇ, вихід з кризи залежить, крім всього, і в наданні державних гарантій для бізнесу. У багатьох державах державні преференції надаються насамперед соціально орієнтованому бізнесу.