Помер Мілорад Павич

Від інфаркту помер поет і письменник Мілорад Павич, повідомляє радіо і телебачення Сербії.

Письменникові було 80 років, його книги перекладені багатьма мовами. Сам він також знав російську, німецьку, французьку і кілька стародавніх мов. М.Павич працював в газетах, робив критичні дописи, писав монографії з історії стародавньої сербської літератури та поезії символізму, перекладав вірші з кількох європейських мов, в т.ч. Пушкіна. У нього були роботи різними діалектами народів колишньої Югославії.

Перша поетична збірка М.Павича була видана 1967 року, проте широку популярність письменникові приніс гіпертекстовий роман "Хазарський словник" (1984).