Міжбанківський долар застряг в районі 8 гривень

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9880/8,0170, на 12:00 звузився спред – 7,9940/8,0120. На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9910/8,0150 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2736/0,2746, а на 12:00 ціни зросли до 0,2745/0,2754. На момент закриття ціни відкотилися до рівня 0,2746/0,2752. У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів склав 29,1098 (-0,1502).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4970/1,5080. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0225/12,0680, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 12,0345/12,0675. На момент закриття торгів цінові показники по євро-гривні піднялися до 12,0385/12,0765.