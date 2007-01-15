Завтра буде хмарно з проясненнями

Завтра в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів, лише у східних областях та на півночі Лівобережжя невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у Карпатах та східній половині країни пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, в західних областях місцями 3-5° морозу; вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті та півдні Криму до 11° тепла; в Карпатах вночі 3-8° морозу, вдень близько 0°, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

17-18 січня - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 18 січня у північних областях та на крайньому заході країни місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла, в Криму, а 18 січня і у західних областях 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині до 11°.

19 січня вночі в західних, північних областях, вдень в Україні дощ та пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 0-6° тепла, в західних областях до 9° тепла, у східних областях місцями 1-2° морозу; вдень 4-10° тепла, в західних, південних областях та в Криму місцями до 13°.

20 січня без істотних опадів, лише вночі у східній половині країни дощ та мокрий сніг. Послаблення вітру. Зниження температури вночі до 4° тепла - 2° морозу, на Закарпатті та на Прикарпатті місцями до 7° морозу, вдень до 0-6° тепла, на крайньому заході до 4-9° тепла.

21-25 січня - часом опади у вигляді дощу та мокрого снігу, у південній частині - переважно дощ. Коливання температури: вночі від 0-6° тепла до 1° тепла - 5° морозу, вдень від 2-8° тепла до 3° тепла - 3° морозу, у південній частині від 5-10° тепла до 4° тепла - 2° морозу.

У Києві та області у вівторок буде хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с, поривчастий. Температура у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 3-5° тепла; по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла.

17-18 січня - хмарно з проясненнями. Без опадів, лише вдень 18 січня місцями невеликий дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Темпераутра вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 3-8° тепла.

19 січня - дощ (вночі невеликий), пориви вітру 17-22 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 5-10° тепла. 20 січня без істотних опадів. Послаблення вітру. Зниження температури вночі до 3° тепла - 2° морозу, вдень до 0-5° тепла.