В Україні перекрили канал поставки героїну з Афганістану
22:00, 04 грудня 2009Суспільство
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Повідомляє МВС
Працівники Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України у взаємодії з СБУ перекрили міжнародний канал поставки героїну з Афганістану до України та інших країн Європи, який існував з 2004 року.
Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, оперативники затримали двох іноземних наркокур’єрів, у яких вилучено 2 кг героїну, що за цінами “чорного ринку” коштує понад 2 млн. грн.
Спільно з Інтерполом проводяться подальші заходи щодо встановлення інших учасників міжнародної злочинної організації.
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