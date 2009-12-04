В Україні перекрили канал поставки героїну з Афганістану

Працівники Департаменту боротьби з незаконним обігом наркотиків МВС України у взаємодії з СБУ перекрили міжнародний канал поставки героїну з Афганістану до України та інших країн Європи, який існував з 2004 року.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, оперативники затримали двох іноземних наркокур’єрів, у яких вилучено 2 кг героїну, що за цінами “чорного ринку” коштує понад 2 млн. грн.

Спільно з Інтерполом проводяться подальші заходи щодо встановлення інших учасників міжнародної злочинної організації.