У Тернополі пройде міжнародний джазовий фестиваль

У Тернополі 11-13 грудня відбудеться міжнародний джазовий фестиваль Jazz Bez -2009.

Як повідомив кореспонденту УНАН ініціатор проведення фестивалю в Тернополі Олег МАКОГІН, цього року на фесті, який традиційно проходить одночасно в містах України та Польщі, тернополяни зможуть почути гурти з Литви, Польщі, Франції, Єгипту, Білорусі та Росії. Окрім цього, на фестивалі виступлять і місцеві музиканти.

«Місцеві гурти виступатимуть на так званому другому майданчику під час перерви, що буде цьогорічною новинкою. Крім того, французькі музиканти даватимуть майстер-клас для джазменів у Львові, а потім залучатимуть учасників майстер-класу до свого виступу в Тернополі», - розповів О.МАКОГІН.

Фестиваль проходитиме в обласному драматеатрі. 11 грудня слухачі зможуть почути гурти Happy55 (Росія) та Thuillier Trio (Франція), 12 грудня – Gurzuf (Білорусь) та Mint Digital (Литва), 13 грудня - EMPE3 (Польща) та Hot Potatos (Єгипет).

Після концертної програми учасники фесту того ж вечора гратимуть на джем-сейшенах в одному з арт-клубів міста.

Довідка УНІАН. Міжнародний фестиваль“Jazz Bez” започатковано у 2000-му році з ініціативи львівського мистецького об’єднання “Дзига” та Польського Інституту в Києві. Фестиваль проводиться паралельно на українській та польській території в першій половині грудня. Фестивальні виступи не носять конкурсного характеру, а є своєрідним представленням нових програм джазових музикантів світу.