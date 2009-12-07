Торговці згорілого ринку одержать пільги

Підприємці згорілого торгівельно-виставкового комплексу "Слов`янський базар" у Дніпропетровську отримають пільги після його відновлення.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міського голови Дніпропетровська, таке рішення ухвалили депутати міської ради.

Зокрема, міська рада прийняла рішення про звільнення ТОВ "Слов`янський базар" від сплати внеску на розвиток інженерно-транспортної інфраструктури Дніпропетровська.

Раніше виконавчий комітет Дніпропетровської міськради вже погодив проектування та проведення відновлювальних робіт в ТВК „Слов’янський базар”.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня 2009 року у Дніпропетровську в результаті пожежі був повністю зруйнований ТВК "Слов`янський базар" площею 24 тис. кв. метрів. В результаті близько 1 тис. працівників комплексу залишилися без роботи.