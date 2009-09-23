У Дніпропетровську під час пожежі на ринку постраждали 9 людей (фото)

У Дніпропетровську внаслідок пожежі на речовому ринку “Слов’янський” постраждали 9 осіб.

Про це УНІАН повідомили у центрі пропаганди Головного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

Всі постраждалі з діагнозом опіки та отруєння чадним газом госпіталізовані до обласної клінічної лікарні ім. Мечникова, лікарень №2 та №4.

За даними МНС, пожежа почалася о 16-й годині з кіоску «Швидкої їжі», розташованого впритул до речового ринку. Під час пожежі були евакуйовані 63 особи.

Вогнем пошкоджені торгівельні павільйони, товар, покрівля, стіни та перегородки на площі 19400 м2. Збитки від пожежі підраховуються.

Пожежа на речовому ринку була ліквідована 22 вересня о 20.20. До гасіння вогню було залучено 48 одиниць техніки та понад 400 рятувальників.

За інформацією Центру громадських зв’язків УМВС у Дніпропетровській області слідчим відділом міського управління міліції Дніпропетровська за фактом пожежі на ринку порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України (порушення правил протипожежної безпеки).

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