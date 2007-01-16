Єхануров: економічний блок уряду буде змінено

Екс-прем`єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ прогнозує зміну економічного блоку Кабінету міністрів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЄХАНУРОВ заявив на прес-конференції в Дніпропетровську.

«Економічний блок КМУ буде змінено», - сказав він.

Екс-прем`єр вважає, що при такому управлінні «економіка України втрачає свої позиції».

Ю.ЄХАНУРОВ ще раз підтвердив, що бюджет 2007 року «зроблено під великий бізнес», при цьому малий і середній бізнес перебувають у скрутному становищі.

Він також вважає, що необхідно терміново прийняти закон про акціонерні товариства. Крім того, на його думку, серйозного реформування вимагає вся судова система України.

Ю.ЄХАНУРОВ також висловив думку, що Україна затрималася зі вступом до Світової організації торгівлі, проте, у неї є шанс вже в лютому стати членом СОТ. Якщо цього не трапиться, то це слід віднести тільки до політичних рішень КМУ.