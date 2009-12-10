Усіх севастопольських призовників відправлено до армії

У Севастополі під час осіннього призову не було жодного випадку нез`яви на збірний пункт для відправлення до Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив військовий комісар Севастополя полковник Володимир КОНДРАТЮК в ефірі одного з телеканалів.

Як сказав військком, «призов виконано, відправили всіх. Випадків нез`яви на збірний пункт для відправлення до Збройних сил України в Севастополі не було, хоча раніше такі випадки мали місце, і, природно, згідно із законодавством, протягом трьох днів порушувалися кримінальні справи, передавалися документи для розв’язання питання».

За словами В.КОНДРАТЮКА, «призов пройшов спокійно, призовники нормальні, серйозні, сильні хлопці, упевнені в своєму майбутньому. І жодних ексцесів при відправленні на збірний пункт до Сімферополя не було».