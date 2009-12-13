Завтра в Україні - до 17° морозу

Завтра в Україні опади не очікуються, лише у Криму та Приазов`ї сніг та мокрий сніг (вночі в Криму сильні опади), місцями налипання мокрого снігу, ожеледь.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, на дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с, у Криму та Приазов`ї пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, на півночі Лівобережжя та у Карпатах 12-17° морозу, вдень 4-9° морозу; на Закарпатті та місцями у південній частині вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла (на узбережжі Криму вночі близько 0°, вдень 1-6° тепла).

У Київській області у понеділок опади не очікуються. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13° морозу, вдень 4-9° морозу; у Києві вночі 10-12°, вдень 7-9° морозу.