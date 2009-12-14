У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв
11:04, 14 грудня 2009Суспільство
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Безперешкодно...
У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв.
Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВА.
За його даними, в ніч з суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів.
А.МУХАТАЄВ зазначив, що з незрозумілих причин співробітники приватної структури, які охороняли депо, не перешкодили вандалам.
При цьому він заявив, що депо завдано великих збитків.
Триває слідство.
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