У Харкові невідомі розгромили 12 трамваїв.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської облдержадміністрації з посиланням на начальника Управління СБУ в Харківській області Андрій МУХАТАЄВА.

За його даними, в ніч з суботи на неділю група невідомих осіб проникла на територію Салтівського депо, де безперешкодно розгромила 12 трамвайних вагонів.

А.МУХАТАЄВ зазначив, що з незрозумілих причин співробітники приватної структури, які охороняли депо, не перешкодили вандалам.

При цьому він заявив, що депо завдано великих збитків.

Триває слідство.